Raggi: “I romani stanno rispondendo con responsabilità all’emergenza”

Così la Sindaca sulla sua pagina Facebook:

I romani stanno rispondendo con responsabilità all’emergenza del Coronavirus rispettando le disposizioni del Governo e per questo li ringrazio. Chi, invece, non lo fa è un cretino perché mette a rischio proprio chi gli è più vicino.

Nella città è in corso un’importante opera di sanificazione straordinaria di strade, paline dei bus, scuole, centri anziani, centri aggregativi e mezzi pubblici.

Noi sindaci di tutta Italia siamo in prima linea in questo momento delicato, ma dobbiamo avere strumenti adeguati, poteri straordinari, per dare risposte immediate e supportare le categorie in sofferenza.

Ringrazio ancora tutti i medici e gli infermieri, ma anche tutti coloro che sono impegnati nel garantire servizi pubblici essenziali: farmacisti, operatori ecologici, autisti di bus, metro e tram, tassisti, commessi nei supermercati.

Ne sono sicura

Ci rialzeremo e supereremo questo momento difficile. Ognuno deve fare la sua parte per contribuire a frenare il virus. Per questo motivo rinnovo ancora una volta l’appello a tutti i cittadini a rimanere a casa. Siamo una comunità solidale, orgogliosa e responsabile. Se le città ripartono, ripartono sempre dai cittadini. Insieme ce la faremo.