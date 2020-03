Femiano (analista di mercato): “La Bce aveva già i tassi negativi”

Edoardo Fusco Femiano, analista di mercato di eToro, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano.

Sulle parole di Christine Lagarde

“La Bce aveva già i tassi negativi, credo che un ulteriore taglio al ribasso non avrebbe prodotto alcun tipo di risultato. Lagarde sicuramente ha sbagliato sul piano della comunicazione quando ha detto che il suo ruolo non è quello di abbassare lo spread. In settimana tutte le altre banche centrali sono intervenute e la risposta dei mercati è stata negativa. Il QE sta perdendo di efficacia, sono necessarie politiche fiscali o comunque altri tipi di interventi.

La Lagarde ha detto una grande verità che disse anche Draghi, cioè che le banche centrali possono intervenire come forma di sostegno ai mercati e al mondo bancario, ma non possono risolvere problemi strutturali. I governi da anni avrebbero dovuto reagire alla crisi del 2008 con riforme strutturali più incisive. Coronavirus? La reazione di mercati è quella di chi non sa cosa aspettarsi. In questo momento si guarda molto all’Italia sulla sua capacità di reazione. Quando si affrontano queste situazioni esistono Paesi che hanno capacità maggiore o minore di rispondere alla crisi. Il nostro Paese è caratterizzato da aziende molto piccole.

Se si somma l’effetto nei settori in cui siamo forti e presenti è chiaro che siamo in una situazione di particolare fragilità. Il nostro Paese molto centrato sul turismo e sulle strutture ricettive anche piccole è più esposto rispetto a un Paese che ha grandi catene alberghiere e che potrebbe resistere per più tempo. Molto dipenderà dalla capacità di risposta complessiva del nostro Paese. Abbiamo un tempo adeguato per fare in modo che non ci sia un’ulteriore diffusione e credo che per 2-3 mesi il Paese possa sopportare la situazione”.

Fonte: Radio Cusano Campus