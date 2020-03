Raggi: “Non c’è più spazio per le chiacchiere e per l’odio”

Così la Sindaca sulla sua pagina Facebook:

Anche di fronte ad una emergenza sanitaria vera c’è chi fa polemica e non ha capito che il mondo sta cambiando: non c’è più spazio per le chiacchiere e per l’odio. La polemica politica ci fa soltanto male.

Ho pensato ai precari o alle tante partite Iva nate per nascondere il lavoro dipendente. Ho pensato anche a chi è sfruttato ingiustamente. E ho sollevato un problema sociale legato a chi, anche tra questi lavoratori, ora non ha più i soldi per fare la spesa perché è stato mandato a casa.

Il lavoro nero è sbagliato. Ho detto che sono vicina a tutte le persone che hanno perso un lavoro per la crisi dovuta al corona virus, vicina alle donne e agli uomini che sono in difficoltà.

Chi mi attacca fa finta che questi fantasmi non esistano. Eppure sono persone in carne ed ossa, come me e tutti voi. Questi fantasmi di cosa si nutriranno? Saranno anche costretti a sentire le polemiche di chi magari non ha mai avuto il problema di portare il cibo a casa e non sa di cosa parla.

Il lavoro nero è un tema che va sollevato. Far finta che non esista e che queste persone non esistano è solo ipocrisia. C’è chi frequenta i “salotti bene” della politica e non è a contatto con la realtà: gli ricordo che la realtà è fatta dalle persone che vivono con noi.

Ci sono lavoratori che sono sfruttati due volte proprio perché costretti a subire ricatti dai loro datori di lavoro. Io non me ne dimentico. Il lavoro nero è evidentemente sbagliato. E lo ribadisco. Per questo ho lottato e sempre appoggiato misure per contrastarlo.