Di Maio: “Siamo al lavoro per dare ai cittadini tutto il supporto necessario”

Così il ministro Luigi Di Maio sulla sua pagina Facebook:

Questa emergenza che stiamo vivendo crea molte difficoltà, di ogni tipo. Per questo siamo al lavoro per dare ai cittadini tutto il supporto necessario. Proprio oggi il Consiglio dei ministri ha stanziato 25 miliardi per fronteggiare questa crisi.

Poi c’è la questione economica, che non è un dettaglio

Immaginatevi le imprese, gli artigiani, i commercianti. Del resto, quando sei un autonomo, se non lavori non guadagni. E poi come fai a tirare avanti? Il rischio è che a risentirne per primi siano i nostri prodotti, le nostre eccellenze, il Made in Italy e che qualcuno ne approfitti per fare concorrenza sleale.

Non possiamo permetterlo

Ecco perché, oltre al blocco dei mutui e delle tasse per privati e aziende, con Cassa Depositi e Prestiti e SACE siamo riusciti a mettere a disposizione altri 7 miliardi di euro da trasformare in aiuti per le nostre imprese. Di questi, ben 4 miliardi saranno usati per potenziare l’export e l’internazionalizzazione.

Qualcuno ci chiude i confini, è vero, ma noi non restiamo a guardare. Ci siamo messi alle spalle tante crisi, supereremo anche questa.