Raggi: “Le azioni di controllo sulla movida romana”

Dal governo sono arrivate delle chiare indicazioni che modificano profondamente il nostro stile di vita: evitare contatti ravvicinati, evitare le strette di mano e gli abbracci. Il Governo ha disposto anche la chiusura delle discoteche e dei pub su tutto il territorio nazionale proprio per evitare la concentrazione delle persone in uno stesso luogo. Sono tutte azioni che mirano a limitare il contagio.

Ogni domenica vi informo sulle azioni di controllo della movida da parte della Polizia Capitolina. Lo farò anche oggi ma voglio approfittarne per invitare ancora una volta tutti noi alla prudenza in relazione alla diffusione del Coronavirus.

Invito nuovamente tutti noi ad avere comportamenti più responsabili: adeguiamoci alle prescrizioni del governo! I dati della normale azione di controllo della Polizia Capitolina descrivono comunque un quadro di superficialità da parte di tanti.

Molte persone non rispettano le normali indicazioni di legge: tanti si sono messi alla guida pur avendo bevuto molto. Sono state effettuate oltre 2500 verifiche sull’eccesso di velocità con 200 conducenti sorpresi oltre i limiti consentiti. Sono state sanzionate diverse attività commerciali perché somministravano alcolici fuori dall’orario consentito o, in alcuni casi, in quanto prive della regolare licenza.