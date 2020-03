Europa prigione sud americana

Una cosa su tutte dovrebbe far capire che questa Europa è peggio di una prigione sud americana: Conte, ad un certo punto, dice che chiederà all’Europa di poter andare oltre i 7,5 miliardi da stanziare per affrontare l’emergenza Coronavirus.

Europa?

In sostanza in Italia la sovranità non appartiene ai cittadini italiani bensì agli squali finanzieri chiamati “Europa”.

Superata questa fase, spero con tutti noi sani e salvi, di questo aspetto si dovrà parlare e si dovranno cacciare gli attributi per spezzare le catene che ci legano a questa “Europa”…