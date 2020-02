Raggi: “Realizzare la metro C vuol dire aprire nuovi cantieri”

Così la prima cittadina della capitale sulla sua pagina Facebook:

Realizzare la metro C vuol dire aprire nuovi cantieri, come quelli a Piazza Venezia, e concluderne altri. A pochi metri dal Colosseo, in via della Navicella, all’incrocio con via di Santo Stefano Rotondo, sono iniziate le operazioni di rimozione delle impalcature poste a protezione dell’Acquedotto Celimontano. Anche queste recinzioni facevano parte dei cantieri per la realizzazione della tratta San Giovanni-Colosseo della metro C.