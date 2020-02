Di Battista e il suo primo reportage sull’Iran

Così Alessandro Di Battista sulla sua pagina Facebook:

Da queste parti li chiamano kulebar, è una parola farsi che significa “ciò che si porta sulle spalle”. Sono tutti curdi-iraniani, per lo più trentenni anche se non mancano ragazzi più giovani e persino settantenni ostinati. La loro giornata lavorativa dura dalle 6 alle 10 ore, dipende dal clima che li attende in quota, una tormenta di neve fa perdere tempo e ai più sfortunati fa perdere la vita. In Iraq si mettono in spalla carichi pesanti prima di far ritorno in Persia. Contrabbandano vestiti, sigarette, medicinali e soprattutto elettrodomestici. C’è chi riesce ad attraversare il confine con quattro televisori al plasma sulle spalle. Le sanzioni hanno reso questi prodotti carissimi. Un cellulare in Iran costa più che in Italia ed il Riyal iraniano non ha certo il potere d’acquisto dell’Euro. Un tempo il contrabbando veniva duramente represso dall’esercito iraniano.