Raggi: “ho partecipato al convegno Uniti contro la corruzione”

Così la prima cittadina romana al convegno “Uniti contro la corruzione”:

Se oggi siamo qui è per dire che alla corruzione si può rispondere ponendo regole giuridiche precise. In questo senso si incrociano la storia recente di Roma e della Spazzacorrotti, la legge 13 del 2019. In entrambi i casi si è trattato di definire il perimetro di norme che possano arginare le degenerazioni del potere, l’inquinamento del potere.

Se questa norma ed il suo impianto esistono è perché le Istituzioni – prima e dopo Tangentopoli – hanno mostrato di essere in qualche modo permeabili ai fenomeni corruttivi. A tutti i livelli: da quelli più piccoli, che possono riguardare gli uffici più semplici della Pubblica Amministrazione, a quelli più alti che toccano in pieno i cosiddetti “colletti bianchi”: questi ultimi sono i più esposti, tra l’altro, alle sirene dei corruttori che, spesso, in questo Paese, hanno il volto della criminalità organizzata o di gruppi imprenditoriali poco limpidi.

Anche a Roma, al nostro insediamento, era necessario dotarsi di strumenti giuridici imprescindibili, e quindi necessari, per fronteggiare una deriva su cui forse ancora oggi non c’è stata la necessaria riflessione: quella di “Mafia capitale”. Il titolo scelto per il mio intervento evoca, per scelta, un’inchiesta che ha fatto la storia del giornalismo italiano. Sto parlando del titolo della copertina dell’Espresso dell’11 dicembre 1955: “Capitale corrotta=nazione infetta”. Una frase forte, che poneva un’uguaglianza: supponeva un collegamento diretto tra la corruzione delle istituzioni che governavano Roma al tempo e, quindi, l’esistenza di un problema nazionale abnorme.

La Cassazione ha recentemente escluso l’aggravante mafiosa per i protagonisti di quella vicenda nota come “Mafia Capitale”. Ma questo non toglie la gravità dei fatti e che per la città sia stato un nuovo saccheggio e che tutta la comunità abbia pagato un prezzo altissimo. Quella macchia gettata sul nome della Capitale, su migliaia di dipendenti onesti, su 3 milioni di cittadini. E ricordiamo anche tutto il tessuto della cooperazione, che ha una grande e nobilissima storia nel nostro Paese, e tantissimi onesti lavoratori hanno dovuto soffrire l’onta di quell’illegalità.

Ricordiamole le parole di Buzzi: “Gli immigrati rendono più della droga”. Quella palude, lo ricordiamo, permetteva anche ai clan di proliferare e spadroneggiare su Roma: anche quei “capi” sono finiti in carcere in questi anni. Casamonica, Fasciani, Spada fiancheggiatori di una rete criminale che metteva insieme colletti bianchi e malavitosi comuni. Quella è stata la “ground zero” di Roma Capitale.

Il procuratore di Roma Giuseppe Pignatone e i suoi colleghi magistrati ci hanno aperto gli occhi: un signore, che rispondeva al nome di Salvatore Buzzi, a capo della cooperativa ’29 giugno, che impegnava tra l’altro anche ex detenuti in lavori di pubblica utilità, era diventato il referente per numerosi lavori e commesse pubbliche – dalla manutenzione del verde all’assistenza per i minori stranieri – intessendo una tela fatta di corruzione, minacce, ritorsioni. Tutto ciò grazie al supporto di un’organizzazione criminale guidata da un ex terrorista nero già affiliato alla banda della Magliana, Massimo Carminati.

Effetti distorsivi che abbiamo voluto scongiurare, sottoponendo scrupolosamente verifiche agli atti formali da parte dell’autorità. Si tratta di un lavoro complesso, lungo, molto lungo, ma necessario. Va detto che dal 2016 al 2019 la legge sugli appalti è cambiata per ben tre volte e questo ha sicuramente inciso sulla tempistica di elaborazione, emanazione e aggiudicazione dei bandi, a volte ritirati in autotutela, modificati e ripubblicati.

Abbiamo preteso il rispetto di alcune regole. Il minimo ricorso alle somme urgenze, per esempio, perché il rispetto della correttezza dei principi contabili, la limitazione dei “cosiddetti” debiti fuori bilancio, il rispetto delle scadenze per l’approvazione di bilanci previsionali e consuntivi, fa parte di quella correzione di rotta che era necessaria al “buon governo” di un’amministrazione locale.

Oggi le norme anticorruzione e le principali regole di trasparenza guidano l’azione del Campidoglio. Due anni fa, il giudizio dell’Anac guidata da Cantone rimarcava l’esistenza di “misure efficaci” in materia di anticorruzione, e “un percorso virtuoso attivato”.

grande collaborazione da parte dei dirigenti e funzionari. I dipendenti sono la colonna portante della macchina amministrativa e va detto loro grazie perché hanno consentito di risollevarla senza aggrapparsi a posizioni di rendita. Questo è stato possibile grazie ai meccanismi di rotazione ma anche con l’inserimento di nuove forze, portando nuova linfa in ampi settori dell’amministrazione.

Questo tipo di rigenerazione si fa anche dall’interno, aumentando il livello di formazione e produttività. In una parola premiando il merito. In questo senso il lavoro dei dipendenti comunali è stato riorganizzato e l’organico rafforzato.

Per la prima volta Roma Capitale dispone di una Scuola di Formazione Permanente aperta alla città, in grado di fornire a dipendenti e dirigenti strumenti aggiornati alle rapide trasformazioni sociali e normative.

Abbiamo intrapreso un’azione lenta, complessa, ma decisa e determinata. Eravamo e siamo convinti che l’azione di risanamento dovesse partire dal basso, da zero, per ricostruire e rilanciare.

E se oggi abbiamo restituito alla città quella credibilità e affidabilità che ci consente di ottenere fondi per far ripartire quei settori “incrinati” da decenni di malaffare come i trasporti (ricordate la maxitangente per i filobus, acquistati e lasciati marcie in un deposito finchè noi li abbiamo rimessi in strada) è perché abbiamo creduto nell’unico argine possibile: quello della legalità.

E abbiamo creduto in questo principio di vasi comunicanti, che oggi vede una norma come la Spazzacorrotti a fare da contrafforte a tutte le regole messe in campo, per poter orgogliosamente affermare: “Capitale Immune=Nazione sana”.