Raggi: “È partito il nuovo servizio di rimozione delle auto in divieto di sosta”

Così la Sindaca Virginia Raggi sulla sua pagina Facebook:

È partito il nuovo servizio di rimozione delle auto in divieto di sosta. Come vedete nelle immagini, sono pienamente operativi i carri attrezzi pronti a intervenire in tutte le zone di Roma per contrastare i fenomeni delle doppie file e della sosta selvaggia, per impedire i parcheggi nelle aree pedonali o su posteggi e scivoli per le persone con disabilità.