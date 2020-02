Morra (M5S): “Loro non si arrenderanno mai, noi neppure!”

Così il senatore Nicola Morra sulla sua pagina Facebook:

Con l’atteggiamento di una forza di maggioranza che emula il bambino che si intestardisce e si ritrae in camera sua perché sostiene di subire “la più grave ingiustizia di questa terra”, il Governo ha approvato la riforma della #prescrizione e del #processopenale. Che fosse necessario intervenire in tale ambito è sotto gli occhi di tutti. Che siano le riforme perfette capaci di risolvere definitivamente il problema endemico di una giustizia troppe volte lenta, sovente inefficace e talvolta esasperante -quando non imbarazzante- nessuno lo sostiene. Tuttavia sono riforme nate dall’accettazione del confronto finalizzato ad una mediazione fra forze diverse, ma consapevoli che si dovesse fare qualcosa.

Verifichiamo l’efficacia dei risultati, laicamente, e lavoriamo per aggiustare il sistema Italia, consapevoli di quanto ancora si debba fare, disposti a correggere eventuali scelte infelici. Ma sempre grazie al confronto, difficile quantunque necessario per conciliare posizioni diverse.

Avanti con grinta, perché c’è tanto da fare. Se penso, ad esempio, a quante concessioni pubbliche siano state in questi ultimi decenni “regalate” a privati che hanno poi gestito i beni ottenuti pensando soprattutto a far profitti e non ad erogare servizi rispettando l’utenza (dunque noi cittadini), so quali siano i nostri prossimi obiettivi nell’azione di Governo.

P.s.: domani pomeriggio ci vedremo a Roma, in piazza con tanti di voi, per sostenere con forza che i privilegi in un paese democratico non possono essere accettati. Loro non si arrenderanno mai, NOI NEPPURE!