Morra: “Attaccare in modo razzista tutti gli italiani, generalizzando, è vergognoso”

La vicepresidente dell’Argentina Cristina Kirchner ha detto che “gli italiani sono mafiosi per genetica”.

Se ci sono politici argentini coinvolti con la mafia, devono essere arrestati. Ma attaccare in modo razzista tutti gli italiani, generalizzando in questo modo, è vergognoso. In qualità di presidente della Commissione Antimafia italiana esprimo dura condanna verso le parole della vicepresidente argentina e chiedo formalmente le sue scuse.