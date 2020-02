EUR, proseguono i controlli anti prostituzione: ieri sera 20 gli identificati

Continua l’attività di contrasto del fenomeno della prostituzione con gli agenti della Polizia Locale, VIII Gruppo “Tintoretto” che, unitamente al personale della Polizia di Stato, Commissariato “Colombo”, anche nella serata di ieri hanno eseguito verifiche capillari nella zona di Via Cristoforo Colombo e Viale Marconi: oltre 20 le persone identificate, tra clienti e donne sorprese in abiti succinti e dedite all’attività di meretricio. Questa attività rientra in un vasto piano di controlli che già nelle scorse settimane, aveva portato a procedere nei confronti di 30 persone con l’applicazione di 12 ordini di allontanamento.

Ieri sera in totale sono state emesse circa 6mila euro di sanzioni e applicati 8 ordini di allontanamento, secondo quanto previsto dal nuovo regolamento di Polizia Urbana. Tra le persone sanzionate diversi clienti, tutti di nazionalità italiana di età compresa tra i 30 ed i 50 anni. Due le persone fermate per ulteriori accertamenti in quanto prive di documenti. Nel corso dei controlli, gli agenti hanno sorpreso un uomo di nazionalità romena che, a bordo di una bicicletta, trasportava alcol e altro materiale infiammabile, presumibilmente destinato ad essere venduto alle donne presenti su strada. Per tale motivo, oltre al sequestro della bici e della merce, il trentenne è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria.