Raggi: “Finalmente riaprirà la stazione di Vigna Clara”

La stazione di Vigna Clara finalmente riaprirà. Pensate, fu inaugurata nel 1990 in occasione dei Mondiali di calcio e restò in servizio solo per otto giorni. Poi fu chiusa. Costò la bellezza di 100 miliardi di vecchie lire.

L’altro Ieri è stata una giornata importante per i residenti del quadrante nord di Roma: dopo anni di attesa sono iniziati i collaudi dei treni nella stazione di Vigna Clara. Prove tecniche indispensabili per aprire la nuova fermata ed avviare il servizio ferroviario entro l’anno.