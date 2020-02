Raggi: “A Colle Oppio per vedere come procedono i lavori”

Così la Sindaca sulla sua pagina Facebook:

Oggi sono stata a Colle Oppio insieme all’assessora alle Politiche del Verde Laura Fiorini per vedere come procedono i lavori di riqualificazione del parco, un vero e proprio gioiello con affaccio su Colosseo.

Parco riqualificato

Grazie all’impegno dei tecnici del Dipartimento Ambiente e delle squadre al lavoro stiamo curando il verde, aggiustando le panchine, ripavimentando, riposizionando i cigli e la cancellata che delimita il parco. Una volta completati i lavori restituiremo a cittadini, turisti e residenti un parco riqualificato con più decoro.

Tanti cantieri aperti

Quello che abbiamo visitato è solo uno dei tanti cantieri aperti grazie agli investimenti voluti dalla nostra Amministrazione per la riqualificazione dei parchi e delle aree verdi di Roma. Pensate che, solo quest’anno, abbiamo investito 12 milioni di euro per le ville storiche della nostra città e che, in questo primo mese dell’anno, abbiamo sbloccato importanti appalti per la cura del verde verticale. Un vero lavoro di squadra. Per questo ringrazio tutti coloro che, ogni giorno, rendono possibili risultati del genere.