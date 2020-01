Raggi: “Procedono a pieno ritmo i lavori di riqualificazione della Galleria Giovanni XXIII”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Sono iniziati a pieno ritmo i lavori di riqualificazione della Galleria Giovanni XXIII. Al via i primi interventi di pulizia sui pannelli fotoriflettenti necessari per migliorare l’illuminazione e la visibilità per gli automobilisti soprattutto in prossimità delle uscite.

Le imprese stanno lavorando di giorno e notte sfruttando la chiusura h24 della “canna nord” della galleria. La pulizia dei pannelli sarà eseguita su tutto il tratto dei 2,9 chilometri. Ci saranno anche interventi mirati sui tombini.