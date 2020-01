Carabinieri di Civita Castellana: conclusa operazione antidroga

I carabinieri della compagnia di Civita Castellana hanno portato a termine un operazione antidroga nel territorio di competenza, effettuando contestualmente diverse perquisizioni domiciliari delegate dalla Procura della Repubblica di Viterbo.

Arrestato

Al termine delle operazioni di polizia, è stato arrestato uno spacciatore, che i carabinieri della stazione di Civita Castellana hanno trovato in casa con 15 grammi di marijuana e con 8 piante sempre di marijuana, oltre al materiale per il confezionamento ed il trattamento della droga; al temine delle altre perquisizioni effettuate anche a Fabrica di Roma, sono state denunciate per detenzione e spaccio di droga altre 9 persone implicate a vario titolo nelle azioni di detenzione o spaccio e trovate anche loro in possesso di varie quantità di droga.