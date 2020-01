Raggi: “Canova, eterna bellezza. Non perdetela!”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Un nuovo traguardo per la mostra CANOVA. ETERNA BELLEZZA dedicata al celebre scultore e al suo rapporto con la Città Eterna!

Per permettere davvero a tutti di visitarla abbiamo deciso di confermare fino al termine della mostra le aperture straordinarie del weekend: tutti i sabati e le domeniche l’orario di visita è eccezionalmente esteso fino alle 22:00 (ultimo ingresso alle 21:00).

Quella di Canova è una delle esposizioni più importanti di questa stagione, con 170 opere provenienti da collezioni italiane e straniere, una sezione dedicata a Roma, soluzioni illuminotecniche per ammirare le opere alla luce delle candele – come avveniva nello studio del Maestro – e una “mostra nella mostra” con le opere del grande fotografo Mimmo Jodice. Non perdetela!