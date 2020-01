Diminuiscono ancora i prestiti alle Mpi

In un contesto di incertezza caratterizzato dall’imminente Brexit, dalle tensioni geopolitiche e dal rallentamento della manifattura in Germania, persiste una bassa crescita dell’economia italiana. Le previsioni del Fondo Monetario Internazionale pubblicate questa settimana indicano per l’Italia una crescita nel 2020 dello 0,5%, la più bassa tra le maggiori economie avanzate, e in solo lieve miglioramento rispetto al +0,2% dell’anno precedente.

In un quadro di stagnazione e nel quale si delinea un crescente rischio di recessione, perdura il calo dei prestiti alle imprese, nonostante i tassi di interesse restino bassi e continui il miglioramento della qualità del credito, in termini di quota di crediti deteriorati sul totale dei finanziamenti.

Dinamica dei prestiti

I più recenti dati diffusi da Banca d’Italia relativi alla dinamica dei prestiti indicano a novembre 2019 un calo del 2,0% per le società non finanziarie, in controtendenza rispetto al +1,0% di un anno prima. La flessione è diffusa settorialmente, con il Manifatturiero che registra una maggiore tenuta (-0,5%) mentre il calo si amplia nei Servizi (-1,7%) e nelle Costruzioni (-4,3%).

Il credito alle piccole imprese – L’analisi degli ultimi dati sul mercato del credito per dimensione di impresa evidenzia che a settembre 2019 i prestiti alle micro e piccole imprese (MPI) registrano un calo del 2,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, una flessione di intensità più che doppia rispetto al calo dell’1,0% del totale imprese; il trend per le MPI migliora di tre decimi di punto il calo del 2,7% del trimestre precedente ma peggiora sensibilmente rispetto al -0,9% di un anno prima.

Analisi del trend

L’analisi del trend a livello regionale evidenzia una crescita dei prestiti alle piccole imprese solo per la Calabria con il +0,4% mentre i cali meno intensi sono quelli di Puglia e Sardegna (entrambe con un calo dello 0,5%), Basilicata (-0,6%) e Campania (-0,9%). All’opposto le flessioni più profonde si rilevano in Valle d’Aosta (-4,0%), Marche e Friuli-Venezia Giulia (entrambe a -3,7%) e Veneto (-3,6%).

I prestiti alle imprese artigiane – L’analisi dei dati sui prestiti erogati all’artigianato – forniti da Artigiancassa e di fonte Banca d’Italia – continua ad evidenziare a metà 2019 un trend negativo per il comparto, seppure in leggera attenuazione rispetto al trimestre precedente. A giugno 2019 i prestiti alle imprese artigiane segna un calo del 10,5%, di circa due punti meno intensa rispetto al -12,3% del trimestre precedente. Nell’arco degli ultimi cinque anni l’artigianato ha cumulato una flessione dei prestiti di 15,4 miliardi di euro, pari al 31,8% in meno.

La flessione è diffusa in tutte le regioni: diminuzioni meno ampie in Trentino-Alto Adige (-6,8%), Campania e Sardegna (entrambe a -8,1%), mentre quelle più intense interessano Umbria (-16,4%) e Molise (-13,1%).