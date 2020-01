Raggi: “La Polizia Locale di Roma Capitale ha effettuato oltre 5mila controlli”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Sono state compiute numerose verifiche a contrasto della vendita e somministrazione di alcolici ai minorenni. Controlli che, in un caso, hanno portato all’avvio delle procedure per la chiusura dell’attività, a causa delle violazioni riscontrate.

Per garantire la sicurezza sulle nostre strade la Polizia ha impiegato pattuglie in varie zone di Roma e su strade ad alto scorrimento: circa 250 i conducenti sanzionati per eccesso di velocità.