Raggi: “3.000 i controlli effettuati dalla Polizia Locale di Roma Capitale”

Gli accertamenti hanno interessato locali e negozi ma anche la sicurezza stradale: in particolare per sanzionare i comportamenti pericolosi alla guida come l’eccesso di velocità.

Nel corso dei controlli presso i locali e i negozi sono state elevate sanzioni per circa 10.000 euro, la maggior parte nei confronti di mimimarket per vendita illegale di bevande alcoliche. Rilevati illeciti anche in diverse attività per mancata esposizione di cartelli obbligatori, insegne luminose abusive e per disturbo alla quiete pubblica. Sanzioni anche per consumo irregolare di alcol, in base quanto disposto dal regolamento di polizia urbana. Il titolare di un locale è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria perché sorpreso dagli agenti a vendere alcolici a minorenni.

Come sempre ringrazio gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale impegnati ogni giorno per tutelare la sicurezza dei cittadini e il decoro della città.