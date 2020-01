Frosinone, domenica ecologica: pochi gli indisciplinati

Nel corso della domenica ecologica del 12 gennaio, gli uomini della Polizia Locale di Frosinone, coordinati dal comandante Donato Mauro, nell’ambito delle verifiche del rispetto delle ordinanze emanate per il contenimento dei livelli di PM10 e di PM2,5 presenti in atmosfera, hanno effettuato numerosi controlli sugli autoveicoli in transito, elevando solo un numero assai limitato di contravvenzioni, in quanto gli automezzi erano, in buona parte, autorizzati al transito, mentre altri risultavano ecocompatibili, perché ad alimentazione elettrica.

Coordinamento riuscito

Gli uomini della Polizia Locale, nella stessa giornata, hanno inoltre coordinato le attività inerenti al blocco della circolazione veicolare anche in considerazione dello svolgimento, in mattinata, della Mezza Ciocia…ra.

Una bella giornata di sole

La bella giornata di sole è stata utilizzata dai cittadini e anche dai non residenti, per attività fisiche e sportive all’aria aperta, affollando con biciclette, monopattini o anche con semplici passeggiate, sia via Aldo Moro, che corso della Repubblica. A tal proposito, per il prossimo weekend, continuerà l’iniziativa delle isole pedonali, sia nella parte bassa che nella parte alta del capoluogo, secondo il calendario e le indicazioni precedentemente fornite dall’amministrazione comunale.