Raggi: “Cerchiamo di assicurare il decoro di strade, piazze, edifici pubblici e giardini della città”

Nella zona nord di Roma, precisamente nel quartiere di Prima Porta, largo Giampaolo Borghi è un luogo di ritrovo importante: qui si incontrano famiglie, tanti bambini che giocano sulle giostre o chi semplicemente si gode una passeggiata con il proprio cane.

Fino a poco tempo fa la piazza versava in condizioni non proprio buone: scritte sui parapetti e sulla struttura artistica in acciaio, abbandono e incuria delle aree verdi, scarsa manutenzione delle griglie dei tombini.