Raggi: “Riparte la manutenzione del verde pubblico a Roma”

Così la prima cittadina della capitale sulla sua pagina Facebook:

Riparte la manutenzione del verde pubblico a Roma. Grazie all’appalto da 5 milioni di euro stiamo intervenendo in diverse parti della città, dalle periferie al centro.

Fino ad ora siamo intervenuti sulle piante più compromesse e potenzialmente pericolose per l’incolumità dei cittadini, ma si proseguirà anche durante il mese di gennaio.

Si tratta soltanto di una delle tante attività che abbiamo pensato per rigenerare il nostro patrimonio verde. Ci vorrà del tempo e per questo vi ringrazio per la vostra pazienza, ma ce la faremo. Insieme.