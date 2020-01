Calma piatta sul fronte dei prezzi, in Europa ma soprattutto nel nostro Paese. Nonostante l’accelerazione del mese di dicembre, infatti, il tasso di inflazione italiano resta tra i più bassi dell’area Euro.

Confesercenti commenta i dati sull’inflazione diffusi oggi da Istat

Nell’ultimo mese del 2019 il dato tendenziale si è portato allo 0,5%, dopo lo 0,2 di novembre, ma il 2019 ha fatto registrare lo 0,6%, circa la metà di quanto è atteso nei prossimi giorni per il dato euro (e di quanto si era registrato in Italia lo scorso anno). Mentre l’inflazione di fondo scende a 0,5% dallo 0,7 del 2018. Segnali che, purtroppo, indicano come la situazione economica non presenti frizioni dal lato della produzione e della domanda.

Pericolo stagnazione

Alla stagnazione deleteria dell’economia si accompagna l’incertezza politica che allontanano, in modo preoccupante, il Paese dalla ripresa. Servono misure selettive urgenti che siano in grado di dare risposte forti sia sul versante della domanda interna che per il rilancio di tutti i settori della nostra economia.