2020: l’anno che verrà

Il 2019 è stato, dal punto di vista politico, l’anno che ha visto la maggioranza trasformarsi da giallo/verde a giallo/rossa-arancione. Un cambio che, nei fatti, ha significato più di un semplice modifica cromatica.

Se al timone è rimasto Conte, dalla ciurma sono scesi quelli del “Prima gli italiani (del nord)” e sono saliti quelli del “Ce lo ha chiesto l’Europa (delle banche)”.

In sostanza chi ha votato il M5S perché stufo delle politiche del Pd, si è ritrovato al governo proprio il Pd…Così come chi ha votato la Lega perché fautrice dell’autonomia (leggi secessione istituzionalizzata) del Nord, l’ha vista governare proprio con quelli che hanno (avevano) nel meridione il maggior serbatoio di voti.

Una brutta politica

Insomma una politica brutta, figlia del brutto momento che socialmente, culturalmente e economicamente vive l’Italia; davvero vi aspettavate che gli italiani eleggessero degli statisti? Se in parlamento mandiamo delle mezze tacche buone neanche a vendere cianfrusaglie cinesi su bancarelle abusive, non può venir fuori che questo schifo.

“Revocheremo le concessioni ai Benetton!” tuonava “Giggin’ ‘a promess’” quando era vice premier. Stesse parole per l’uomo che ha portato, in dodici mesi, il M5S dal 33% al 17%, una volta indossati i panni da ministro degli esteri.

Per il mio concittadino, poi, la povertà è stata abolita: peccato abbia dimenticato di specificare in quale anno dei prossimi a venire.

Se il M5S continuerà ad avere lui come leader, a mio parere, il sogno di tanti italiani onesti, senza santi in paradiso, rispettosi dell’ambiente e fiduciosi nella green economy, che auspicano la meritocrazia senza, però, che nessuno rimanga indietro, oltre a svanire diventerà una barzelletta.

Tutti contro il RdC

“Aboliremo il reddito di cittadinanza” urla la madre cristiana che ha votato la legge Fornero e ha scambiato una minorenne che frequentava un uomo stagionato per la nipote di un capo di stato.

“Non sono favorevole al reddito di cittadinanza” ha affermato, mentre votava la legge che lo introduceva, il capitan per il quale i napoletani sono così puzzolenti da far scappare i cani.

Per i due novelli politici che non conoscono alcun lavoro se non quello del nobile servizio della politica (fa nulla se sono scomparsi 49 milioni di euro degli italiani) al loro comodo, invece di migliorare i provvedimenti per evitare che il RdC finisse nelle mani sbagliate, preferiscono buttar via il bambino con l’acqua sporca.

D’accordo che occorre creare nuovi posti di lavoro ma nel frattempo come intendono aiutare chi è disoccupato ed è in difficoltà?

Una curiosità: quanti posti di lavoro hanno creato la madre cristiana mai sposata e il padre cristiano divorziato quando hanno retto le redini del potere nazionale? Non trovo traccia di selfie in merito.

Il buon Matteo toscano

“Questo governo sbaglia” per il Matteo toscano che, oltre ad averlo voluto, ha come ministri e sottosegretari donne e uomini del suo partito; non si capisce, però, se lo sbaglio dei ministri e dei sottosegretari sia nello stare al governo o nel suo partito.

Il Pd vorrebbe essere oggi l’esatto contrario di quelli che erano (e sono) ieri; in crisi d’identità che, per carità, è sempre meglio di una crisi di governo.

Insomma il 2019 per noi cittadini italiani è stato, a parer mio, una vera schifezza.

Attenzione ai nuovi fenomeni

A differenza di qualche fasciscemo non disdegno il fenomeno delle sardine (occhio a non farvi sbranare dalle vecchie volpi della politica) e l’unico gretino è quel tizio che, mentre ha il pantalone sporco di urina, cerca, tra un rutto antimeridionale e uno omofobo, di svilire una minorenne che ha avuto il merito di aprirci gli occhi e la mente sull’inquinamento globale.

Non sottovaluto, poi, chi è vittima dell’assenza dello stato, specie se ciò significa essere derubati nelle proprie abitazioni.

La soluzione, però, non è la riforma della legge sulla legittima difesa oppure la chiusura indiscriminata dei porti; andrebbe, innanzitutto, concertato a livello globale il flusso migratorio che nei prossimi anni avrà come prima causa il cambiamento climatico.

Soprattutto dovrebbe cessare lo sfruttamento da parte del mondo civilizzato delle risorse africane; parte del nostro benessere, non dimentichiamolo, fonda sul depauperamento delle loro terre.

Più delle contraddizioni continue degli incapaci graziati dal popolo democratico, mi preoccupa la loro incapacità nel saper affrontare i veri problemi degli italiani ossia la mancanza di lavoro (quello precario e remunerato con paghe da fame bisogna chiamarlo con il vero nome cioè sfruttamento), la tassazione elevata, la corruzione che colpisce ogni meandro dei contatti tra il pubblico e il privato, della giustizia che diventa sempre più ingiusta e roba per ricchi, della mancanza di infrastrutture che realmente servono ai cittadini (specie quelli del Sud), del profitto che calpesta ogni diritto e che non fa niente se, ad esempio, inquina le nostre terre (l’aumento di malattie tumorali, specie nei giovani, in tutta Italia, ripeto in tutta Italia, ne è lo specchio), le pensioni che diventano sempre più una chimera ed una misura che umiliano chi, dopo aver lavorato una vita, è costretto a campare con ratei miserabili.

Lor signori che ne sanno ma soprattutto come potrebbero saperlo se vivono nelle realtà virtuali dei social? Dalle loro menti escono solo slogan e parole livorose, mentre si comportano come bambini dispettosi.

Futuro e speranza

Le parole futuro e speranza per questi abietti significano solo “i cazzi loro” e non l’impegno a servire in maniera onorevole, meritevole e efficace i mandanti del loro potere.

Sempre più connazionali, specie tra laureati, abbandonano purtroppo il suolo italico per vedere rispettata la propria dignità di persone; tutto ciò è intollerabile.

Come sarà il 2020?

Cari miei, premesso che non ho mai perso la speranza in una società migliore e per me il futuro è un dono che spero di ricevere da Dio, tutto dipenderà da voi/noi.

Mentre gli amanti dei selfie e delle fake news si dicono cristiani, noi non cerchiamo di perdere l’essenza del cristianesimo, ossia l’amore verso il prossimo. Non è solo una mera questione religiosa (alcuni usano Cristo per fare il lavaggio del cervello); si tratta di rimanere umani.

Capisco che di fronte alla marea sterminata di liquami che ornano la politica di questi anni è difficile non essere pessimisti.

Essere cittadini

Premesso che il pessimismo porta ad altro pessimismo, perché farsi il fegato amaro per questi nani e ballerine? Piuttosto, animati da sano ottimismo e fiducia, iniziamo a metterci di nuovo al centro della società: l’economia al servizio dell’uomo e non viceversa. La nostra costituzione non solo non prevede pieni poteri o governi eletti dal popolo ma è ricca di diritti che per troppo tempo sono stati mortificati.

Certo ci sono altrettanti doveri, ma oggi sembra che contino soltanto certi doveri e soltanto per i soliti noti (sono demagogico se dico che per molti politici il concetto di dovere è loro alieno?).

Per far sì che il 2020 sia un buon anno occorre riacquistare il concetto di donne e uomini “cittadini” uniti in uno stato, dove l’egoismo privato non deve soffocare il benessere collettivo.

La strada, ripeto, è già tracciata dalla nostra costituzione: cittadini italiani protagonisti nel mondo o pecore al servizio dell’utile idiota di turno, che si accontentano delle briciole mentre vengono tosate.

Chi lotta può perdere ma chi non lotta ha già perso così come meglio il pianto di una sconfitta che la vergogna di non aver lottato.