Capodanno 2020 sulla neve a Roma: succede solo a Cinecittà World

Il 31 dicembre si festeggia sulla neve, senza spostarsi da Roma. Che siano fiocchi veri o virtuali la nevicata di Capodanno a Cinecittà World è assicurata.

Nella Cinecittà Street addobbata a festa gli ospiti saranno accolti da una nevicata virtuale dove insieme ai fiocchi, sotto il cielo stellato, sfrecciano slitte, elfi e renne. Un capodanno per tutte le età che prosegue, giocando sulla neve dentro il Regno del Ghiaccio, primo snow park al coperto d’Italia, con 5 attrazioni a tema.

Cinecittà World si trasforma il 31 Dicembre in un vero e proprio grande Villaggio del Divertimento: Parco aperto dalle 18 alle 6 del mattino, con 40 Attrazioni, 6 Spettacoli, ConcertoLive con Biondo di Amici 2017 e altre Guest Star a sorpresa, 5 Discoteche e il Capodanno…in Collegio!

Una notte per dare il benvenuto al 2020 con energia, musica, divertimento e voglia di stare insieme ballando tra i set e i teatri storici del cinema. Oltre 40 artisti e Dj si alterneranno, infatti, sui palchi per tutta la notte. Un capodanno per grandi e piccini che potranno usufruire di tutte le attrazioni del Parco fino alla mattina.

Le proposte

Si potrà scegliere tra 5 diversi tipi di cenone da gustare nei ristoranti a tema di Cinecittà World, Charleston, Roma, Saloon e Padiglione Eventi con la possibilità di scegliere tra Cena in Piedi, Cena Self Service e gran cenoni serviti.

Per i ragazzi l’appuntamento unico e imperdibile a a cena con Il Preside e i Professori del programma cult di RAI 2 “Il Collegio”. Proprio come accade nel reality show i partecipanti (solo per i ragazzi, rigorosamente senza genitori) vivranno le emozioni della vita in Collegio, condividendo regole, divertimento, sfide e risate con il preside, il professore di Italiano Maggi e gli altri protagonisti. Ma attenzione: l’interrogazione, la verifica scritta o il taglio di capelli per gli studenti più indisciplinati, possono avvenire in ogni momento…

Dopo i tradizionali “lenticchie e cotechino” tutti nella Cinecittà Street per il brindisi di mezzanotte con uno scoppiettante spettacolo di Fuochi d’Artificio, realizzato dai pirotecnici progagonisti di Stelle di Fuoco, il Campionato Italiano di Fuochi d’artificio.

Un Capodanno con i botti a partire da €40 e tutto in un solo biglietto! –3,-2,-1…la Festa è a Cinecittà World. Buon anno a tutti!

Programma completo della serata:

Capodanno in Concerto, Main Stage Teatro 1:

Ore 22:00 Live Show Viva l’Italia

Ore 22:30 Live Show Biondo da Amici 2017

Ore 23:00 Live Show con Guest Star dalla trasmissione Il Collegio (Rai 2)

Ore 23:30 Big Band Red’s Band per Rhythm & Blues, Soul e balli di gruppo

Mezzanotte Live con Guest Star

Ore 0:30 – 6:00 Maratona Dj Set dal vivo, Commerciale, House e Techno.

Capodanno sulla neve per bambini, Disco On Ice Baby Dance nel padiglione Il Regno del Ghiaccio:

Ore 18:00 – 01:00 Le 5 Attrazioni de Il Regno del Ghiaccio aperte e gratuite.

Ore 22:30 – 01:00 Animazione per bambini e Baby Dance.

Capodanno… in Collegio

Ore 19:30 Cena di classe nel refettorio insieme al Preside e ai prof.

Ore 23:30 Main Show con alunni, prof e Preside, sul Palco del Teatro 1. Tra gli ospiti potresti esserci anche tu!

Ore 24:00 Countdown e festeggiamenti al Teatro 1

Capodanno in Piazza, con Live Show e Fuochi d’Artificio in Cinecittà Street:

Ore 18, 19, 20, 21, 22: Cinecittà Show lo spettacolo dal vivo di benvenuto.

Ore 23:00 – 01:30 La festa di Piazza. Spettacolo e animazione dal vivo

Ore 24:00 Countdown e Fuochi d’Artificio.

Ore 01:30 – 04:00 DJ Set e animazione.

Capodanno Latino, Spazio Eventi:

da mezzanotte alle 04:00 Salsa, Bachata e Reggaeton e il calore e l’allegria dei balli latino americani.

Capodanno da Paura, al Teatro 4:

Ore 19:30, 20:30, 21:30, 22:30 Brividi e divertimento con lo Show Horror “Trucchi da Paura”.

Capodanno a tutto gas, Arena Stunt Show:

Ore 19, 21, 23, 01 Adrenalina pura con lo spettacolo di auto e monster truck “Motori…Ciak, Azione”.

Capodanno ScuolaZOO, Circo Fellini:

Ore 21:00 – 04:00 Party e animazione ScuolaZOO la community di studenti più grande d’Italia!