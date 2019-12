Raggi: “Buon Natale e felice anno nuovo alle dipendenti e ai dipendenti di Ama”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

I lavoratori sono il cuore e l’anima di un’azienda. Per questo voglio rassicurarli: hanno tutto il nostro sostegno per portare avanti un lavoro difficile ma fondamentale. Sono loro in prima linea ad ascoltare e rispondere alle esigenze dei cittadini. Noi ci batteremo sempre per tutelarli.