Marchio Tuscia Viterbese: un brand sempre più utilizzato e diffuso

Folta partecipazione venerdì 13 dicembre al convegno organizzato dalla Camera di Commercio Viterbo dedicato a “Il Marchio Tuscia Viterbese e le novità normative in materia di marchi collettivi e di certificazione”.

I relatori

Ad alternarsi tra i relatori il presidente dell’Ente camerale Domenico Merlani, il presidente del Comitato Marchio Tuscia Viterbese Alberto Grazini, il segretario generale Francesco Monzillo, l’esperto di proprietà industriale Emanuele Montelione e Tiziana Laureti alla sua prima uscita pubblica da neo direttore del DEIM dell’Università degli Studi della Tuscia.

Nutrita anche la rappresentanza del Comune di Viterbo che ha espresso vicinanza e comunione d’intenti con la Camera di Commercio negli interventi del sindaco Giovanni Arena e degli assessori Marco De Carolis, Ludovica Salcini e Alessia Mancini.

Nel corso del dibattito che ne è seguito gli imprenditori intervenuti, oltre a ringraziare l’Ente camerale per l’ideazione del Marchio avvenuta 16 anni fa e per l’impegno profuso in questi anni per mantenere viva questa realtà, hanno chiesto di dare a questa progettualità più visibilità.

Così il presidente Merlani

Al termine dell’incontro il presidente Merlani ha dichiarato: “L’esortazione che viene dalle imprese a sostenere ancora di più su questa attività ci fa piacere e ci motiva, tanto più che si tratta di un brand sempre più utilizzato e diffuso. Purtroppo in questi ultimi anni la riforma delle Camere di Commercio, tra l’altro ancora in itinere, ci ha messo in difficoltà, ma contiamo presto di tornare a destinare risorse su questo fronte. Nel frattempo non stiamo con le mani in mano, continuiamo a lavorare sul fronte della comunicazione, della promozione e della qualificazione delle imprese del Marchio Tuscia Viterbese anche in maniera integrata con le altre funzioni che portiamo avanti, in primis il turismo”.

La chiusura

Il convegno si è concluso con un buffet a base di prodotti tipici della Tuscia che ha fatto da anteprima a “Gustose Feste” l’evento in programma nel fine settimana presso 13 imprese che hanno proposto per l’occasione un appuntamento per far scoprire le loro produzioni: per l’artigianato Bell’Ornato studio d’arte di Civita Castellana, Bottega D’arte Daniela Lai di Viterbo, Mastro Cencio di Civita Castellana; per l’agroalimentare Azienda agricola Grani Giorgio (Podere dell’Arco) di Viterbo, Cooperativa agricola Zootecnica Viterbese di Viterbo, Fattorie Solidali S’Osteria 38 di Acquapendente, Il Molino – soc. Agr. Sciuga di Montefiascone, Olio Ottaviani di Udovich Paola di Villa San Giovanni in Tuscia, Panificio Isanti di Corchiano; Salumificio Coccia Sesto di Viterbo; per le Botteghe del gusto Ejelo – La Bottega Del Gojo di Viterbo, La Bottega del Gourmet di Tuscania; Viterbomia di Viterbo.