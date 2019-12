Raggi: “Cambia la viabilità e migliora l’accessibilità al Policlinico Universitario Agostino Gemelli”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Si tratta di un progetto condiviso con il Policlinico che ha come obiettivo la riqualificazione della zona attraverso interventi specifici e puntuali: tra questi la realizzazione di un nuovo semaforo che permetterà di accedere al plesso ospedaliero da Nord, anche a chi proviene da via Mario Fani; l’allargamento del marciapiede che dall’ingresso dell’ospedale conduce alla fermata Atac o alla stazione ferroviaria; il rimpicciolimento delle isole spartitraffico su via Acquedotto del Peschiera che servirà a migliorare l’impatto sulla viabilità e l’accesso a via Acquedotto Paolo e la realizzazione su via di Villa Maggiorani di una corsia di ritorno per chi proviene da via Trionfale.