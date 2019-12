Confesercenti: “Soddisfazione per rinnovo del protocollo per la videosorveglianza nei negozi”

“Un’intesa importante, che estende la collaborazione tra Stato e imprese per la sicurezza delle città e conferma e riconosce il ruolo degli esercizi di vicinato, non solo dal punto di vista economico ma anche da quello sociale”.

Quadro di iniziative interessanti

Così la Presidente di Confesercenti Patrizia De Luise commenta il rinnovo del Protocollo Quadro per la legalità e la sicurezza delle imprese, sottoscritto oggi al Ministero dell’Interno alla presenza del Sottosegretario di Stato Achille Variati.

Il protocollo si inserisce nel quadro delle iniziative assunte dal Viminale in collaborazione con i rappresentanti delle imprese per una maggiore sicurezza sul territorio. In particolare, l’accordo stabilisce i criteri generali della collaborazione per la videosorveglianza nei negozi, con l’obiettivo di rendere più efficace la condivisione delle informazioni con le Forze dell’Ordine.