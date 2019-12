Via libera alla norma salva verde 100% italiano

Via libera alla norma che favorisce il verde Made in Italy, dando la possibilità ai vivai di vendere piante provenienti da altre aziende agricole italiane con un regime fiscale semplificato. E’ quanto annuncia la Coldiretti nell’esprimere soddisfazione per l’inserimento nella Legge di Bilancio del riconoscimento di un trattamento che rende più competitive le imprese del settore florovivaistico – spiega Coldiretti – grazie a una semplificazione amministrativa derivante dall’applicazione del sistema di tassazione forfettario.

Cosa consente la norma

La norma consente in pratica ai vivai – spiega Coldiretti – di commercializzare, nei limiti del 10% del proprio volume di affari, anche piante vive e prodotti della floricoltura acquistati da altri imprenditori agricoli florovivaistici applicando sui ricavi derivanti dalla vendita di tali prodotti un coefficiente di redditività pari al cinque per cento.