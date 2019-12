Raggi: “E’ possibile ottenere i certificati anagrafici anche presso le edicole”

Così la Sindaca Virginia Raggi sulla sua pagina Facebook:

Con questo nuovo servizio si evitano le attese presso gli sportelli e si rende più semplice la vita per quelle fasce di popolazione che presentano ancora difficoltà nell’accesso alla rete e nell’utilizzo del web. Pensate alle persone anziane, che non hanno dimestichezza con internet e che faticano a fare la fila negli uffici. Ora possono recarsi presso l’edicola di quartiere e richiedere tutti i certificati di cui necessitano.

Allo stesso tempo garantiamo sostegno e contribuiamo a rivitalizzare il mercato delle edicole, che rappresenta un settore storico per la nostra città e per il nostro Paese e che oggi versa in una fase particolarmente complicata e critica.

Voglio ringraziare l’Assessore al Personale Antonio De Santis per il lavoro svolto. Con questo nuovo servizio facilitiamo la vita ai cittadini, snelliamo la burocrazia, garantiamo una boccata di ossigeno a un settore in crisi.