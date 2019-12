All’aeroporto di Fiumicino si celebra il Natale tra canti natalizi e iniziative

E’ un Natale ricco di iniziative quello targato Aeroporti di Roma quest’anno, tra concerti e proposte commerciali pensate per i viaggiatori del principale aeroporto italiano. Alle 17.00 le dolci note delle tradizionali canzoni natalizie hanno risuonato al Terminal 3 del Leonardo da Vinci allietando i viaggiatori internazionali in partenza.

Ad interpretarle Valentina Parisse, cantautrice romana, promessa nostrana nota per il singolo “Dannata Lotta”, che ha intrattenuto i viaggiatori con i brani Happy Xmas di John Lennon, Hallelujah di Jeff Buckley, Oh Happy Day di Edwin Hawkin Singers e White Xmas, canzone scritta da Irving Berlin di cui sono state eseguite numerose versioni anche in lingua italiana con il titolo di Bianco Natale.

A fare da sfondo all’esibizione della Parisse, nota anche per la partecipazione come giurata di “All Together Now”, show musicale con Michelle Hunziker e J-Ax e per l’interpretazione dell’Inno di Mameli durante il Concorso Ippico Internazionale Ufficiale di Roma (CSIO, Concours Saut International Officiel) che si è tenuto a Piazza di Siena quest’anno, gli ologrammi dei più tradizionali addobbi di Natale.

Parallelamente, da oggi e fino al 23 dicembre, è partita l’iniziativa commerciale “Christmas is in the Air”. In tutte le aree dell’aerostazione, diversi Babbo Natale, in compagnia degli Elfi, accoglieranno adulti e bambini per scattare una foto insieme e condividerla sui social, accompagnata dall’ #RomeAirports. Ai viaggiatori sarà regalato un biglietto di auguri natalizio e consegnata una brochure contenente una serie di idee regalo, alcune proposte di prodotti in offerta e set natalizi “Travel Exclusive”.

Nei prossimi giorni, in occasione delle festività natalizie, l’aeroporto della Capitale ospiterà ulteriori iniziative di intrattenimento per celebrare il Natale insieme ai viaggiatori. Una strategia di accoglienza che ha confermato anche nel 2019 l’aeroporto Leonardo da Vinci ai primi posti delle classifiche internazionali per la qualità dei servizi offerti ai passeggeri.