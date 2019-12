Raggi: “Un altro fine settimana all’insegna dell’arte e della musica”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Dalla musica rinascimentale all’epoca del jazz tutto in un’unica serata grazie ai “Weekend della Mic”. Anche questo sabato i Musei Capitolini rimarranno straordinariamente aperti in orario serale dalle 20 alle 24 e ospiteranno lo spettacolo “Frottole e swing. Peripezie vocali dal Rinascimento al Jazz” a cura dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia.

Vi ricordo che l’entrata è gratuita per chi possiede la Mic – la card che con 5 euro consente l’entrata illimitata per un anno in tutti i Musei Civici della città. Per gli altri visitatori il biglietto è al costo di 1 euro.