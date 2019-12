Caffeina Christmas Village, c’è anche CR.E.D.I.CI

I ragazzi del progetto “CR.E.D.I.CI” saranno allo stand della Comunità Montana dei Cimini il 7, 14, 22 e 31 dicembre

Tutto è più magico quando ci sono i ragazzi di “CR.E.D.I.CI”, anche il Caffeina Christmas Village di Sutri.

Dopo il successo riscosso al Cioccofest di Caprarola

Dopo il successo riscosso al Cioccofest di Caprarola dello scorso ottobre, i ragazzi che hanno preso parte al progetto “CR.E.D.I.CI” tornano ad essere protagonisti di una nuova kermesse targata Caffeina: il 7, 14, 22 e 31 dicembre saranno infatti presenti allo stand della Comunità Montana dei Cimini. Nella magica atmosfera natalizia del Christmas Village troveranno il loro spazio i numerosi lavori realizzati e confezionati a mano per l’occasione dai ragazzi, tra cui golose calzette ricche di prodotti tipici della Tuscia provenienti dalle aziende agricole protagoniste del progetto.

“Cr.e.d.i.ci” è un progetto promosso dalla Cooperativa Sociale Gea

“Cr.e.d.i.ci” (CRescita Empowerment, Definizione e Implementazione delle Competenze Individuali) è un progetto promosso dalla Cooperativa Sociale Gea insieme alla Fondazione ITS e in collaborazione con le aziende agricole del territorio (Biozafferano, Avelloil, Sapori di Ieri). Inaugurato nel maggio 2019 con l’obiettivo di favorire l’inclusione socio-lavorativa di persone con disabilità, “CR.E.D.I.CI” ha raggiunto risultati eccezionali, creando una rete con le aziende agricole del territorio. In questi mesi i beneficiari del progetto sono stati inseriti in vere e proprie esperienze lavorative, attività di ortoterapia, florovivaismo e laboratori, in modo tale da promuovere la stima e la fiducia negli altri facilitando l’integrazione e la socializzazione.