Raggi: “Una finanza che rimetta al centro i cittadini e le persone”

Così la Sindaca sulla sua pagina Facebook:

Lavoreremo con il più grande ateneo d’Europa a uno studio di fattibilità per l’emissione di un social bond o di un green bond da parte di Roma Capitale, affinché si possa inaugurare una nuova stagione di welfare effettivamente sostenibile.

Il bond sarà lanciato per attrarre investimenti dal mercato e finanziare un progetto in grado di provocare un impatto sociale o ambientale. Tale progetto porterà a un miglioramento dei servizi erogati ai cittadini e genererà un risparmio di spesa pubblica che verrà utilizzato per remunerare gli investitori privati coinvolti.