Raggi: “Un nuovo polo che renderà Roma più sicura”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Stamattina ho partecipato in via Alvari, in zona Tor Cervara, all’inaugurazione della nuova sezione del Reparto Volanti della Polizia di Stato. Da qui partiranno le auto di pattuglia nel quadrante sud-est della città. Un nuovo polo che renderà Roma più sicura e che consentirà una risposta più immediata delle forze dell’ordine sul territorio.