Raggi: “Proteggi il cuore di Roma” entra anche nei licei!”

Così la prima cittadina della capitale sulla sua pagina Facebook:

Attraverso le vignette del fumetto abbiamo approfondito alcuni contenuti del Nuovo Regolamento di Polizia Urbana, insieme ad altri comportamenti importanti per rispettare la nostra città, l’ambiente e le altre persone. Il cambiamento parte dai più giovani ed è essenziale coinvolgerli attivamente, perché ognuno di loro possa diventare ‘ambasciatore’ di questi messaggi.

Per questo continueremo con eventi in tutti i Municipi, collaborando con le scuole per coinvolgere attivamente i ragazzi su questi temi fondamentali.