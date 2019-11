Raggi: “Sentenza storica della Cassazione”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

La sentenza della Corte di Cassazione sul clan Fasciani è una sentenza storica perché dichiara, riconosce e accerta che a Roma e a Ostia c’era la Mafia. Finora nessuno si era mai pronunciato in tal senso. Riuscire a guardare negli occhi quella che possiamo definire una ‘malattia’, e chiamarla per nome, è il primo passo per curarla.

Da questo momento in poi Ostia può davvero voltare pagina e rialzare la testa. Noi siamo e saremo sempre vicini a tutti quei cittadini onesti che per anni hanno subito, a quelli che sono stati minacciati, a quelli che non stanno zitti, che non si voltano dall’altra parte e che ci mettono la faccia. Le Istituzioni ci sono, sono unite e saranno sempre al loro fianco.