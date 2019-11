Raggi: “Ho incontrato gli abitanti delle palazzine popolari di Tor Sapienza”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Voglio darvi alcune buone notizie, a partire dall’illuminazione pubblica: i lampioni di via Tranquillo Cremona e quelli che si trovano dietro le palazzine popolari sono nuovamente funzionanti. Abbiamo anche riacceso i termosifoni e stiamo provando a risolvere in modo definitivo i problemi di riscaldamento di entrambi gli stabili. C’è di più: nel bilancio previsionale 2020 il V Municipio ha previsto la ristrutturazione del centro culturale e del centro anziani del quartiere, stanziando un totale di più di 27 mila euro.

Ci sono tanti altri aspetti che competono ad altri soggetti, come la Regione Lazio, che gestisce l’edilizia Ater, ma ci faremo garanti del dialogo anche con loro.

Ringrazio tutti coloro che hanno deciso di partecipare a questa bella assemblea, organizzata dal Comitato Morandi-Tor Sapienza.

Ringrazio anche Giovanni Boccuzzi Presidente MoVimento 5 Stelle V Municipio Roma, l’assessora al Patrimonio e alle Politiche abitative Valentina Vivarelli, l’Assessora alla Persona, alla Scuola e Comunità solidale Veronica Mammì, l’assessora alle Infrastrutture Linda Meleo e la presidente della Commissione Cultura capitolina Eleonora Guadagno M5S che hanno preso parte all’incontro e che insieme a me si stanno impegnando per dare una risposta e per far sentire la voce del quartiere nei giusti tavoli istituzionali.