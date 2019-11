Il GRE contro la decisione di portare i rifiuti di Roma a Civitavecchia

Non c’è pace per il territorio della provincia di Roma, sistematicamente usata come la

discarica di una Capitale vittima dell’inerzia e dei rimpalli di Comune e Regione.

Procedura d’emergenza

Tullio Carbonetti , vicepresidente dei Gruppi Ricerca Ecologica Lazio, è lapidario:

“ ancora una volta scatta una procedura di emergenza per evitare il rischio sanitario

a Roma: non lascia dubbio ad interpretazioni il comunicato pubblicato dalla Città

Metropolitana di Roma Capitale riguardo una prossima ordinanza del Sindaco Raggi

per autorizzare la maggiorazione di rifiuti urbani da conferire presso la discarica di

Civitavecchia ”, resasi necessaria per la chiusura anticipata di qualche settimana del

sito di Colleferro.

Stesse soluzioni

“ La soluzione appare sempre la stessa – continua Carbonetti – in barba a quanto

contenuto nelle Linee strategiche per il Piano rifiuti regionale e nella proposta di

Piano stesso, approvata in Giunta ma non ancora iscritta all’ordine del giorno dei

lavori d’aula del Consiglio Regionale del Lazio: e cioè scaricare sugli altri ambiti

territoriali quello che non viene pianificato – ormai da anni – nella Capitale, in

spregio di qualunque legge, dell’obiettivo di un’economia circolare, dei rifiuti zero,

dello stop alle discariche” .

Vittime di incapacità

Vittime dell’inerzia, dell’inefficienza, dell’incapacità restano i tanti cittadini del

Lazio, i quali, sebbene da anni si rendano protagonisti delle migliori performance in

termini di percentuali di raccolta differenziata dei propri rifiuti, sono costretti a subire

le emergenze ad orologeria causate dal duo Raggi-Zingaretti. A questo punto

possiamo augurarci che quanto prima entrambi vengano commissariati affincheè gli

abitanti del Lazio abbiano finalmente la certezza amministrativa che meritano.