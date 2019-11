Raggi: “Sabato all’insegna dell’arte e della musica”

Così la Sindaca sulla sua pagina Facebook:

Sabato all’insegna dell’arte e della musica grazie alla manifestazione

“I WEEKEND CON LA MIC” che animerà la nostra città anche questo fine settimana.

Ritratto d’autore

Nel pomeriggio, alle ore 16, al Museo Napoleonico, si terrà il concerto gratuito “Ritratto d’autore: Frederick Chopin” a cura di Roma Tre Orchestra. In serata, invece, durante l’apertura straordinaria dei Musei Capitolini, la Cantoria della Scuola di Canto Corale eseguirà per l’occasione il “Gloria in re maggiore RV 589” di Antonio Vivaldi.

Come ogni weekend, dalle 20 alle 24 il pubblico avrà la possibilità di entrare gratuitamente nei Musei Capitolini mostrando la propria MIC – la card che al costo di 5 euro consente l’accesso illimitato in tutti i musei civici – o pagando il biglietto del costo di 1 euro. Una bella occasione per ammirare l’immensa collezione permanente e per visitare le mostre temporanee ‘Luca Signorelli e Roma. Oblio e riscoperte’ e ‘L’arte ritrovata’.