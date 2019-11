Trovato in auto con 3 kg. di droga. I Carabinieri arrestano 23enne

Nella nottata odierna, i carabinieri della Stazione di Poggio a Caiano, unitamente ai Carabinieri della Squadra di Intervento Operativo del 6° Btg. Toscana di Firenze, nell’ambito di un servizio di controllo del territorio finalizzato alla tutela della sicurezza urbana, specialmente nelle ore notturne e nelle frazioni del comune di Poggio a Caiano e Carmignano per incrementare la percezione di sicurezza, hanno tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 23enne italiano.

Trovato in possesso di 20 panetti di hashish

I militari, che avevano istituito un posto di controllo nei pressi di Via Cancellieri e fermato un’auto, sono stati attirati dal nervosismo mostrato dal conducente nel corso dell’operazione di polizia. Hanno deciso di procedere a perquisizione personale e veicolare rinvenendo 20 panetti di hashish del peso di 3kg complessivi.

Arrestato 23enne italiano

L’uomo, dopo le operazioni di foto segnalamento, è stato tradotto presso la casa circondariale della Dogaia dio Prato a disposizione dell’autorità giudiziaria pratese.

