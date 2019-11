Trevignano: il fine settimana all’insegna della cultura

A Trevignano romano, già insignita del riconoscimento di “Città che Legge”, il penultimo weekend di novembre è all’insegna della cultura e dell’impegno sociale, quattro gli eventi da seguire presso l’Aula

Consiliare della Residenza Comunale.

Cultura e impegno sociale

Venerdì 22 novembre alle ore 17.00, si terrà il primo dei nove incontri aperti su “Itinerari Filosofici e Letterari” organizzati dalla prof.ssa Roberta Leone per conto della Cooperativa “Epica” e del CESP – Centro Studi per la Scuola Pubblica, “Lo sguardo in Rousseaue Bentham” sarà diretto dal prof. E. Capoccetti

In occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, invece, Trevignano dedica due giornate a questa delicata ma fondamentale tematica.

Due giornate

Sabato 23 novembre infatti, alle ore 16,30 presso l’Aula Consiliare si terrà un incontro con la testimonianza di Filomena Di Gennaro, vittima di violenza per mano del suo ex, sopravvissuta ma costretta alla sedia a rotelle, salvata dall’uomo che poi ha sposato e con cui ha avuto tre bambini. La intervisterà Maria Grazia Fontana, sociologa e scrittrice. All’incontro sarà presente l’Assessore alle Politiche Sociali Chiara Morichelli.

Domenica 24 novembre alle ore 11,00, l’Aula Consiliare ospiterà invece un dibattito/presentazione a due voci sulla tematica della violenza:

Valeria Milletti e Domenico Mazzullo, autori rispettivamente di “Crimini Bestiali. Storie di animali con delitti” e “La guerra naturale. Inevitabilità della violenza nei conflitti” entrambi editi da Fefè Editore. Si tratterà la questione della violenza sulle donne, sugli uomini e sugli animali. Introdurrà l’evento Sabrina Cianti delegata alla Cultura del Comune di Trevignano Romano.

Infine nel pomeriggio di domenica, alle 17,30 sempre in Aula Consiliare si terrà la presentazione del libro “La Rivoluzione” scritto dallo scrittore e storico Roberto Fiorentini, organizzata

dall’Associazione Culturale Parnaso.