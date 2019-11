Roma, dal 12 al 16 novembre 2019 Euroma2 ospita la V edizione degli “Open Days”, grande evento organizzato per far incontrare i giovani studenti delle terze medie con i Licei e le Scuole Superiori. L’appuntamento si articola in 5 giornate, tutte interamente dedicate all’orientamento formativo dei ragazzi, giunti ad un’importante scelta per il futuro percorso di studi.

38 Istituti presenteranno la propria offerta formativa

L’iniziativa riceve da anni l’interesse crescente di genitori ed insegnanti, riscuotendo sempre maggior partecipazione ed adesioni. Quest’anno gli Istituti di Istruzione Superiore presenti ad Euroma2 saranno 38, tra Licei Scientifici, Classici, Istituti Tecnici e Professionali: ogni Scuola avrà a disposizione un proprio stand dove potrà illustrare la propria offerta formativa. Durante le cinque giornate, ogni mattina dalle 9:00 alle 12:00, i ragazzi verranno accompagnati dai docenti tra le varie postazioni dislocate lungo la Galleria e potranno tornare nel pomeriggio, prendendo così parte all’iniziativa anche con i propri genitori.

5 giornate dedicate all’orientamento scolastico

“Siamo particolarmente lieti di organizzare ed accogliere una manifestazione di grande importanza per il futuro formativo dei giovani studenti, dando loro l’opportunità di informarsi, in un’unica sede, sui programmi e gli indirizzi dei vari Istituti Superiori presenti sul territorio – dichiara il Presidente del Consorzio Centro Commerciale di Euroma2, Davide Maria Zanchi. Riteniamo che gli Open Days siano un’occasione preziosa per scegliere con la giusta consapevolezza il percorso didattico e costituiscano un momento fondamentale di incontro fra studenti, Professori e Famiglie”.

Iniziativa patrocinata

L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio della Regione Lazio e della Città Metropolitana di Roma Capitale erientra tra gli eventi organizzati da Euroma2 in stretta collaborazione con gli Istituti scolastici del proprio territorio, volti alla diffusione di valori civici e sociali, alla sensibilizzazione al rispetto dell’ambiente, alla conoscenza dell’arte e delle bellezze del nostro Paese ed alla diffusione della cultura.