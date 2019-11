Frosinone, garantire il diritto alla salute

Frosinone, qualità aria, Rotondi: “Contribuito di tutti per garantire diritto alla salute”.

Sul tema dei provvedimenti adottati dall’amministrazione comunale per il risanamento della qualità dell’aria è intervenuta Maria Rosaria Rotondi, presidente della commissione ambiente del Comune capoluogo.

Interventi programmatici

Gli interventi programmatici riguardano la limitazione del traffico veicolare, con l’istituzione delle domeniche ecologiche (previste per le giornate del 17 e 24 novembre 2019, del 12 gennaio e del 16 febbraio 2020) e delle isole pedonali; prevista, poi, la circolazione, all’interno della ztl, a targhe alterne per i veicoli alimentati a benzina (con omologazione di categoria superiore ad euro 2) e diesel (con omologazione di categoria superiore a euro 3), dall’11 novembre 2019 al 27 marzo 2020, dalle 8.30 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 22:00, per le giornate di lunedì (circolazione consentita ai veicoli con targa dispari) e venerdì (circolazione consentita ai veicoli con targa pari).