Raggi: “Il Tuo quartiere non è una discarica”

Così la prima cittadina della capitale sulla sua pagina Facebook:

Domenica 10 novembre torna la campagna “Il Tuo quartiere non è una discarica”, la raccolta straordinaria gratuita mensile dei rifiuti urbani, ingombranti, elettrici ed elettronici organizzata da Ama insieme al TGR Lazio. In questo appuntamento del 2019 saranno coinvolti i municipi pari della Capitale.

Dalle 8 alle 13 i cittadini avranno a disposizione 15 siti: 10 postazioni mobili allestite per l’occasione e 5 Centri di Raccolta Ama. I cittadini potranno anche disfarsi di vecchie biciclette, anche non funzionanti, consegnandole all’Associazione Culturale Ciclonauti, che Ama ospiterà in diverse postazioni. Le vecchie bici (o parti di esse) saranno recuperate e riciclate, rimesse a punto e successivamente restituite alla cittadinanza attraverso iniziative ludico-culturali, di beneficenza.