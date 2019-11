Pescara sempre più a misura di cittadino

Punto di partenza

“Per Pescara il riconoscimento dell’Urban Award rappresenta da una parte un traguardo e dall’altra un punto di partenza. Il traguardo è quello di un percorso iniziato tanti anni fa quando Pescara decise di pedonalizzare le strade del Centro, contro il parere di molti scettici, ma con una visione lungimirante della trasformazione della vita cittadina. Negli anni a quella scelta iniziale si aggiunsero altre decisioni nell’ottica di una mobilità alternativa e sostenibile e tutto questo oggi ci permette di festeggiare un riconoscimento che ci rende orgogliosi.

Premio importante

Il premio rappresenta però anche un punto di partenza dal quale dovranno scaturire azioni ancora più incisive nella trasformazione di questa città in un luogo percorribile e vivibile all’insegna della sostenibilità. Anche la mia presenza allo stand della Fater a Ecomondo di Rimini va nella direzione di una sinergia con chi lavora per migliorare il rapporto con l’ambiente.”

Queste in sintesi le parole pronunciate dal Sindaco Carlo Masci nella conferenza stampa tenutasi oggi in Sala Giunta per sottolineare il valore del riconoscimento assegnato nei giorni scorsi alla città Pescara per la mobilità sostenibile.