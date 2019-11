Frosinone, delibera approvata sul danno ambientale

Frosinone: danno ambientale, rateizzate le sanzioni.

Delibera approvata

La giunta comunale, nell’ultima seduta settimanale, ha approvato la delibera relativa alla indennità pecuniaria risarcitoria per il rilascio del permesso di costruire per i manufatti abusivamente realizzati con danno ai beni paesaggistici ed ambientali prevista all’art. 167 del D.Lg.vo n. 42/2004, con contestuale aggiornamento delle modalità di rateizzazione delle sanzioni.

Punto di partenza

Il regolamento (approvato nel 2003 dal Consiglio comunale) per la determinazione dell’indennità pecuniaria risarcitoria da applicare per il rilascio del permesso di costruire per i manufatti abusivamente realizzati con danno ai beni paesaggistici ed ambientali. In particolare, venivano qui stabilite le modalità di pagamento dell’indennità risarcitoria determinata, prevedendo, in caso di importi superiori ad € 1.033,00 e su espressa domanda del debitore, la possibilità di rateizzazione delle somme in quattro rate trimestrali di pari importo con pagamento contestuale della prima rata.

In caso di mancato pagamento di quanto richiesto e/o dovuto, o di rate non corrisposte alle scadenze previste, veniva prevista l’attivazione della procedura inerente alla riscossione coattiva a mezzo di ruolo, con addebito degli interessi legali e rivalutazione monetaria in capo all’inadempiente debitore.